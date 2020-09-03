Анонс GeForce RTX 3090 был уникален не только тем, что эталонную видеокарту этой модели основатель NVIDIA извлёк из духовки на собственной кухне в ходе трансляции, но и готовностью прочих представителей компании «пойти в народ» - на страницах Reddit они отвечали на вопросы аудитории, которых накопилось немало.

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Источник изображения: Reddit

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Тему дефицита графических процессоров Ampere, таким образом, поддерживают вполне официальные источники. Во-первых, сами представители NVIDIA подтверждают, что видеокарты GeForce RTX 30 эталонного дизайна серии Founders Edition нельзя будет купить на сайте компании по предварительным заказам. Другими словами, продажи стартуют синхронно в обозначенную для каждой модели дату, и покупателями станут самые расторопные посетители фирменного интернет-магазина.

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Источник изображения: Twitter, EVGA

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Во-вторых, компания EVGA от предварительной продажи видеокарт собственного дизайна тоже открестилась. В-третьих, её примеру последовали представители MSI, принявшие участие в прямой трансляции. Сделано это для того, чтобы не поощрять спекулянтов, которые заранее запасутся видеокартами для последующей перепродажи. Впрочем, они это смогут сделать и в день начала продаж, поэтому запрет на оформление предварительных заказов только предоставит им небольшую отсрочку.