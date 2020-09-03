Видеокарты NVIDIA Ampere нельзя будет приобрести по предварительным заказам
Анонс GeForce RTX 3090 был уникален не только тем, что эталонную видеокарту этой модели основатель NVIDIA извлёк из духовки на собственной кухне в ходе трансляции, но и готовностью прочих представителей компании «пойти в народ» - на страницах Reddit они отвечали на вопросы аудитории, которых накопилось немало.
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Тему дефицита графических процессоров Ampere, таким образом, поддерживают вполне официальные источники. Во-первых, сами представители NVIDIA подтверждают, что видеокарты GeForce RTX 30 эталонного дизайна серии Founders Edition нельзя будет купить на сайте компании по предварительным заказам. Другими словами, продажи стартуют синхронно в обозначенную для каждой модели дату, и покупателями станут самые расторопные посетители фирменного интернет-магазина.
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Во-вторых, компания EVGA от предварительной продажи видеокарт собственного дизайна тоже открестилась. В-третьих, её примеру последовали представители MSI, принявшие участие в прямой трансляции. Сделано это для того, чтобы не поощрять спекулянтов, которые заранее запасутся видеокартами для последующей перепродажи. Впрочем, они это смогут сделать и в день начала продаж, поэтому запрет на оформление предварительных заказов только предоставит им небольшую отсрочку.
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