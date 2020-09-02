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UMIDIGI A7S представлен официально – ИК-термометр, Android 10 Go и аккумулятор на 4150 мА*ч по цене 70 долларов

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Компания UMIDIGI представила первый в мире доступный смартфон, оснащённый инфракрасным термометром с поддержкой искусственного интеллекта. Новинка называется UMIDIGI A7S. Уже в этом месяце она поступит в продажу по рекомендованной цене 70 долларов.



ИК-термометр является главной особенностью смартфона. Он позволяет бесконтактно измерять температуру тела, не приближаясь к человеку, что будет полезно во время пандемии коронавирусной инфекции. Ранее инфракрасным термометром могли похвастаться только более дорогие телефоны. UMIDIGI A7S приносит такую функцию и в начальный ценовой сегмент.



Сенсор установлен на большой прямоугольной площадке в левом верхнем углу тыльной стороны. Там он составляет компанию вспышке и трём оптическим модулям основной камеры. Для любителей фотографировать пейзажи и здания предусмотрен сенсор на 8 Мп, дополненный ультраширокоугольным объективом. Угол захвата изображения составляет 120 градусов.

Разрешение стандартной камеры составляет 13 Мп. Светосила оптики – f/1,8. Ассистирует главному модулю вспомогательная 2-мегапиксельная матрица. Она используется для анализа глубины резкости, что позволяет точнее размывать задний фон при съёмке в портретном режиме, обеспечивая так называемый эффект боке.



Спереди в UMIDIGI A7S установлена панель IPS формате HD+ с разрешением 1080 пикселей по узкой стороне и пропорциями 20 к 9. Дисплей характеризуется размером 6,53 дюйма по диагонали, а вверху есть каплеобразный вырез под оптический модуль селфи-камеры. Её разрешение составляет 8 Мп.



Мозгом новинки служит однокристальная система MediaTek MT6737 с квартетом процессорных ядер Cortex-A53, который работают на частоте 1,25 ГГц. Мобильному процессу помогает работать оперативная память в объёме 2 ГБ, а за графику отвечает контроллер Mali-T720 MP1 от ARM.

Программной платформой смартфона выступает операционная система Android 10 Go. Вместимость встроенного накопителя составляет 32 ГБ, а за питание отвечает интегрированный аккумулятор на 4150 мА*ч. Расширить вместимость внутреннего хранилища можно картами microSD, для которых предусмотрен независимый слот. Из прочего отметим поддержку технологии распознавания лиц на базе селфи-камеры, работу в сетях LTE и отдельную клавишу на левом торце, на которую можно назначить выполнение различных действий, в частности, активацию уже упомянутого ИК-термометра.



UMIDIGI A7S доступен покупателям в двух цветовых решениях: Sky Blue и Peacock Green. Глобальные продажи стартуют 21 сентября 2020 года. Купить смартфон можно будет на AliExpress по цене 70 долларов. В завершение добавим, что сейчас китайская компания разыгрывает 10 новинок BISON. Чтобы принять участие в конкурсе и получить возможность выиграть смартфон, перейдите по этой ссылке.
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UMIDIGI A7S представлен официально – ИК-термометр, Android 10 Go и аккумулятор на 4150 мА*ч по цене 70 долларов
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