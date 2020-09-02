Новый рекорд GeForce RTX 2080 Ti вдохновлён трансляцией с анонса GeForce RTX 3090
Греческий энтузиаст OGS не мог себе позволить пропустить трансляцию с кухни основателя NVIDIA, на которой он невольно продемонстрировал впечатляющую коллекцию кулинарных лопаток. Мастер экстремального разгона при этом не перестал заниматься любимым делом, подняв частоты GeForce RTX 2080 Ti в исполнении GALAX (KFA2) до 2955/14000 МГц.
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При этом активно использовался жидкий азот, хотя центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству довольствовался водоблоком, чтобы разогнаться до 5.3 ГГц при активности 10 ядер и 16 потоков.
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Ошибки в описании режима работы процессора нет. Напомним, что семейство Comet Lake-S позволяет управлять Hyper-Threading на отдельных ядрах, а в предельных режимах работы отключение части потоков позволяет сохранить стабильность системы. Видеокарте GeForce RTX 2080 Ti удалось занять второе место среди всех одиночных графических плат, выполнив расчёт GPUPI 1B за 2,665 секунды. В модельном зачёте она оказалась лучшей.
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