GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
Ещё недавно цены на старшие видеокарты семейства Turing подогревала информация об их снятии с производства в связи с подготовкой к анонсу решений поколения GeForce RTX 3000 (Ampere). Но теперь владельцы видеокарт GeForce RTX 2080 Ti стремятся от них избавиться по гораздо более низким ценам, если ориентироваться на свежие сводки со страниц популярного интернет-аукциона.
реклама
реклама
Даже в презентации NVIDIA со вчерашнего мероприятия видеокартам GeForce RTX 2080 Ti отводилась не самая выгодная позиция с точки зрения соотношения цены и производительности. Даже GeForce RTX 3070 в этом отношении выглядит более выгодным приобретением, не говоря уже о GeForce RTX 3080.
реклама
реклама
Нет ничего удивительного, что на рынок теперь хлынут бывшие в употреблении GeForce RTX 2080 Ti, от которых владельцы постараются избавиться по ценам, которые устроили бы обе стороны сделки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила