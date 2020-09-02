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GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене

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Ещё недавно цены на старшие видеокарты семейства Turing подогревала информация об их снятии с производства в связи с подготовкой к анонсу решений поколения GeForce RTX 3000 (Ampere). Но теперь владельцы видеокарт GeForce RTX 2080 Ti стремятся от них избавиться по гораздо более низким ценам, если ориентироваться на свежие сводки со страниц популярного интернет-аукциона.

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Источник изображения: NVIDIA

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Даже в презентации NVIDIA со вчерашнего мероприятия видеокартам GeForce RTX 2080 Ti отводилась не самая выгодная позиция с точки зрения соотношения цены и производительности. Даже GeForce RTX 3070 в этом отношении выглядит более выгодным приобретением, не говоря уже о GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: NVIDIA

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Нет ничего удивительного, что на рынок теперь хлынут бывшие в употреблении GeForce RTX 2080 Ti, от которых владельцы постараются избавиться по ценам, которые устроили бы обе стороны сделки.

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Теги

nvidia видеокарты turing geforce rtx 2080 ti
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niksys
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Большое у них состояние, в отличие от покупающих древние полярисы :D
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
Jack Reacher
07:35
Это ни о чем не говорит
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mimigen
07:28
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