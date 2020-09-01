Отвечающая в Intel за маркетинг продуктов по всему миру Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus) на своей странице в Twitter решила напомнить, что на завтра намечен анонс мобильных 10-нм процессоров Tiger Lake, с которыми в компании связывают серьёзные надежды на реванш в мобильном сегменте. Сделано это было при помощи мозаичного изображения головы тигра с анимированными бликами в глазах.

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Нельзя исключать, что руководитель всей маркетинговой службы Intel таким изображением пыталась сделать отсылку к классической композиции 1982 года «Eye Of The Tiger». По крайней мере, про озёра (Lake) исполнялись песни представителями совсем другого жанра, который далёк носителям американской культуры.

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Источник видео: YouTube

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Анонс процессоров Tiger Lake намечен на завтра на семь часов вечера по Москве. Надо понимать, что к указанному времени разрозненные силы блогеров будут приведены в повышенную боеготовность, чтобы перевести информационный поток из русла освещения новинок NVIDIA в сторону продукции Intel.