Анонс процессоров Intel Tiger Lake намечен на семь вечера второго сентября
Отвечающая в Intel за маркетинг продуктов по всему миру Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus) на своей странице в Twitter решила напомнить, что на завтра намечен анонс мобильных 10-нм процессоров Tiger Lake, с которыми в компании связывают серьёзные надежды на реванш в мобильном сегменте. Сделано это было при помощи мозаичного изображения головы тигра с анимированными бликами в глазах.
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The day is almost here. Go get 'em Tiger! #WeAreIntel #IntelRoar pic.twitter.com/NlFLQZltFx— Michelle Johnston Holthaus (@MJHolthaus) August 31, 2020
Нельзя исключать, что руководитель всей маркетинговой службы Intel таким изображением пыталась сделать отсылку к классической композиции 1982 года «Eye Of The Tiger». По крайней мере, про озёра (Lake) исполнялись песни представителями совсем другого жанра, который далёк носителям американской культуры.
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Анонс процессоров Tiger Lake намечен на завтра на семь часов вечера по Москве. Надо понимать, что к указанному времени разрозненные силы блогеров будут приведены в повышенную боеготовность, чтобы перевести информационный поток из русла освещения новинок NVIDIA в сторону продукции Intel.
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