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Курс акций AMD в очередной раз обновил исторический максимум

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Удивительное дело – анонсы новых продуктов на ближайшие два дня запланированы у NVIDIA и Intel, а впечатляющие темпы роста демонстрируют акции AMD. В последний день лета они подорожали на 7,4%, а весь август увеличил их курс на 24%. За прошедшие полгода они добавили в цене 84,3%, за двенадцать месяцев – 188,78%.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Ценные бумаги компании обновили очередной исторический максимум, взяв отметку в $90. Величина капитализации AMD достигла $106,6 млрд. По всей видимости, оптимизм инвесторов связан с предстоящим оживлением игрового рынка, на котором продукция AMD представлена не только дискретными видеокартами, но и компонентами игровых консолей Microsoft и Sony. До конца года AMD должна представить новые центральные процессоры в настольном и серверном сегментах, а также предложить новые графические ускорители – опять же, в настольном и серверном сегментах.

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