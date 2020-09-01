Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon HD 3870 в связке с Intel Core i9-10900K обновил модельный рекорд 3DMark03

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Гнетущее затишье перед вечерней трансляцией NVIDIA нарушает скромный рекорд 3DMark03 в исполнении греческого энтузиаста OGS, который использовал видеокарту Radeon HD 3870 с памятью типа GDDR4 в сочетании с инженерным образцом центрального процессора Intel Core i9-10900K.

реклама

анонсы и реклама
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

Частоты видеокарты при помощи жидкого азота были повышены до 1270/5184 МГц, сам центральный процессор при аналогичном методе охлаждения разогнался до 6.5 ГГц с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading.

реклама

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

В тесте 3DMark03 системе указанной конфигурации удалось набрать 61 170 баллов, что является лучшим результатом для варианта Radeon HD 3870 с памятью типа GDDR4.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон comet lake-s 3dmark03 radeon hd 3870
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Radeon HD 3870 в связке с Intel Core i9-10900K обновил модельный рекорд 3DMark03
+
Первым клиентом TSMC на 3-нм техпроцессе будет не Apple
9
Поздний выход серии iPhone 12 будет стоить Apple пяти миллионов экземпляров в этом году
+
Графика Intel Xe продемонстрировала возможность работы на частоте 1.65 ГГц
3
AMD вышла на второе место по темпам роста выручки среди разработчиков
8
Опасения по поводу последствий торговой войны подстегнут спрос на видеокарты
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 57
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
103
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
188
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Главная тайна The Elder Scrolls 6 — где развернется действие новой части легендарной серии
15
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
16
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
135
Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его
5
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
12
2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы
30
Хорошие и позабытые RPG - Venetica, Kingdoms of Amalur, Dungeon Siege и другие
11

Сейчас обсуждают

Jaster
08:49
Это процессор для апгрейда! Не нужно его рассматривать для создания сборки с нуля!
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
Валерка
08:49
Дизайн прикольный. Вообще в этом кейсе аэрокул поработал над мелкими деталями, что очень радует. И сетки выдвижные зашли, чистить их хотя бы просто будет. По размерам тоже как бы все норм, можно и СВ...
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
St_john
08:47
О, да! Говняная копеечная поделка от индусов. Такое ждешь от ремастера Дьябло 2?
Дэвид Бревик усомнился в возможности Blizzard создать похожий на оригинальную игру ремастер Diablo II
Jaster
08:47
Если можно будет тупо взять диск любой для ПС4 и играть на ПС5 - это шикарно..
Ubisoft подтвердила обратную совместимость консоли PlayStation 5 только с играми для PS4
Jaster
08:45
570-580 на Авито щас за копейки полно, в отличии от 1650S
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
Дмитрий Сысоев
08:45
Срочно! Новость века ! Никто у вас эти деньги не сворует. Если даже чудом хакеры смогут проделать такое - надо... Просто позвонить в свой банк и отменить операцию и написать заявление в полицию ! Этог...
Найден новый способ взлома кредитных карт VISA с обходом PIN-кода
olob
08:45
Короче... Весь сентябрь в ожидании MIUI 12. Июль, Август. Не удивлюсь что и в сентябре не будет.
Стало известно, когда стоит ждать стабильную глобальную прошивку MIUI 12 на Xiaomi Redmi Note 8T, Redmi Note 8 и Redmi Note 7
Иван Якимов
08:45
Не трогай печ480. Никаких проблем.
Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
foxbat21
08:44
а какого хуя здесь статьи про игры на сайте для оверлокинга?
Главная тайна The Elder Scrolls 6 — где развернется действие новой части легендарной серии
wwr222
08:44
Ты прикалываешься или уже сотый раз "счастье с АМД" пытаешь? Ну не любит тебя красная,смирись...
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем