Гнетущее затишье перед вечерней трансляцией NVIDIA нарушает скромный рекорд 3DMark03 в исполнении греческого энтузиаста OGS, который использовал видеокарту Radeon HD 3870 с памятью типа GDDR4 в сочетании с инженерным образцом центрального процессора Intel Core i9-10900K.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Частоты видеокарты при помощи жидкого азота были повышены до 1270/5184 МГц, сам центральный процессор при аналогичном методе охлаждения разогнался до 6.5 ГГц с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В тесте 3DMark03 системе указанной конфигурации удалось набрать 61 170 баллов, что является лучшим результатом для варианта Radeon HD 3870 с памятью типа GDDR4.