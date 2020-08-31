Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Материнские платы на базе чипсетов серии AMD 5xx готовятся принять процессоры с архитектурой Zen 3

3
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Сам по себе факт совместимости будущих процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 и материнских плат на основе наборов логики AMD серии 5xx не является новостью – на этот счёт были сделаны официальные заявления. Тем не менее, увидеть доказательства их практической реализации гораздо приятнее, поэтому откровения энтузиастов на страницах Reddit смогут разбавить однообразие новостной ленты, которая сегодня в силу понятных причин будет пестреть всевозможными упоминаниями о представляемой на этой неделе продукции NVIDIA.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: Reddit, 69yuri69

реклама

Итак, в коде BIOS материнских плат Asus и ASRock на основе наборов логики AMD X570 и B550 уже присутствуют упоминания не только о процессорах Vermeer степпинга A0 и B0 (на иллюстрации выше), но и гибридных процессорах Cezanne (на иллюстрации ниже).

реклама

Источник изображения: Reddit, 69yuri69

реклама

По всей видимости, не все версии BIOS эти процессоры поддерживают прямо сейчас, но соответствующие «заготовки» уже сделаны, что не может не радовать владельцев материнских плат на базе этих чипсетов.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

материнские платы amd zen 3 vermeer cezanne
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Материнские платы на базе чипсетов серии AMD 5xx готовятся принять процессоры с архитектурой Zen 3
3
Первый 5-нм графический процессор Apple созреет уже в следующем году
+
Видеокарта Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 позирует на свежем фото
31
Задержка Intel с освоением 7-нм технологии подрывает суперкомпьютерные амбиции США
12
Дорога в облака: Huawei рассчитывает пережить санкции в облачном сегменте
16
Новый день принёс новые рекорды для Intel Core i9-10980XE на частоте 5.97 ГГц
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 27
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
85
Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
27
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
111
Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
170
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
17
Главная тайна The Elder Scrolls 6 — где развернется действие новой части легендарной серии
8
Хорошие и позабытые RPG - Gothic, Risen, Drakensang: The Dark Eye и другие. Часть первая
19
Хорошие и позабытые RPG - Venetica, Kingdoms of Amalur, Dungeon Siege и другие
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
7

Сейчас обсуждают

omoikane
12:57
Асус не плохи, но косяки у них тоже бывают. Причем иногда ппц, это как когда у них на матерях цп кулер не стартовал например. По моему опыту те же MSI ничем не хуже. А гига...По видяхам как по мне, то...
Фото ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 Ampere появилось в сети
Сергей Боровой
12:57
Here's an easier break down for you: GeForce RTX 3090: $1399 GeForce RTX 3080: $799 GeForce RTX 3070: $599 GeForce RTX 3060: $399
Четыре модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080 мелькнули на сайте Gainward — характеристики новинок подтверждены
Kopcheniy
12:56
Нет. Вы же сами упомянули о 10-20% превосходстве Titan V над 1080Ti. Разгон последнего вполне компенсирует разницу в скорости, или будет на пятки наступать, но сути это не меняет. Titan X/Titan Xp бы...
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Гусейн Гаджиев
12:56
Ты что с данной статьи инфу береш или вообще с этого сайта то ты ещё большей осел чем те кто эту дичь пишут
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
Олекс Алекс
12:56
Чет я не понел 7700к + 2070с какую нить игру в 2к не тянут??? нахрена вообще апгрейд?
Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
sevik68
12:55
35-37 тыр на авито. И в чем сок?
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Гусейн Гаджиев
12:55
Стакими конскими ценами на карты скоро и 470и 750 будет актуальна с алишки
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
Гусейн Гаджиев
12:53
Да этот Анатольевич тот ещё болван какой тестить автор свои мозги давно просрал
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
Jaster
12:53
Ога, моральное проще будет купить новое поколение, когда протечет водянка и карта/мать/проц сгорят.
Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
D-IMA
12:53
Стоп, титан V это же вольта, другая архитектура, больше тензорных ядер и даже больше куда ядер. В играх он на 10-20% обходил 1080ти. Может ты имел в виду титан х, который появился до 1080ти и был топо...
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем