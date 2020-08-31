Материнские платы на базе чипсетов серии AMD 5xx готовятся принять процессоры с архитектурой Zen 3
Сам по себе факт совместимости будущих процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 и материнских плат на основе наборов логики AMD серии 5xx не является новостью – на этот счёт были сделаны официальные заявления. Тем не менее, увидеть доказательства их практической реализации гораздо приятнее, поэтому откровения энтузиастов на страницах Reddit смогут разбавить однообразие новостной ленты, которая сегодня в силу понятных причин будет пестреть всевозможными упоминаниями о представляемой на этой неделе продукции NVIDIA.
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Итак, в коде BIOS материнских плат Asus и ASRock на основе наборов логики AMD X570 и B550 уже присутствуют упоминания не только о процессорах Vermeer степпинга A0 и B0 (на иллюстрации выше), но и гибридных процессорах Cezanne (на иллюстрации ниже).
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По всей видимости, не все версии BIOS эти процессоры поддерживают прямо сейчас, но соответствующие «заготовки» уже сделаны, что не может не радовать владельцев материнских плат на базе этих чипсетов.
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