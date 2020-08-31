Сам по себе факт совместимости будущих процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 и материнских плат на основе наборов логики AMD серии 5xx не является новостью – на этот счёт были сделаны официальные заявления. Тем не менее, увидеть доказательства их практической реализации гораздо приятнее, поэтому откровения энтузиастов на страницах Reddit смогут разбавить однообразие новостной ленты, которая сегодня в силу понятных причин будет пестреть всевозможными упоминаниями о представляемой на этой неделе продукции NVIDIA.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: Reddit, 69yuri69

реклама

Итак, в коде BIOS материнских плат Asus и ASRock на основе наборов логики AMD X570 и B550 уже присутствуют упоминания не только о процессорах Vermeer степпинга A0 и B0 (на иллюстрации выше), но и гибридных процессорах Cezanne (на иллюстрации ниже).

реклама

Источник изображения: Reddit, 69yuri69

реклама

По всей видимости, не все версии BIOS эти процессоры поддерживают прямо сейчас, но соответствующие «заготовки» уже сделаны, что не может не радовать владельцев материнских плат на базе этих чипсетов.