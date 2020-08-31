Первый 5-нм графический процессор Apple созреет уже в следующем году
Apple в июне подтвердила готовность представить до конца этого года первый ноутбук на базе процессора собственной разработки с ARM-совместимой архитектурой, но о наличии аналогичных планов в сфере разработки дискретной графики до сих пор было известно только на уровне слухов. Оказывается, если верить информации Commercial Times, собственный GPU для сегмента ПК компания Apple намеревается выпустить уже во второй половине следующего года.
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Графическое решение с условным обозначением Lifuka будет производиться по 5-нм технологии компанией TSMC, оно первым делом найдёт применение в моноблоках iMac, которые выйдут во второй половине 2021 года. Центральные процессоры A14X, которые Apple разработала для ноутбуков и планшетов, появятся в конце текущего года. Ими будут оснащать не только ноутбуки Macbook, но и планшеты семейства iPad Pro.
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