Видеокарта Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 позирует на свежем фото
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti марки Asus уже фигурировала на шпионских снимках с закрытой презентации, но теперь ресурс VideoCardz публикует актуальное изображение товарного экземпляра GeForce RTX 3090. По сути, это один и тот же продукт с уже знакомой системой охлаждения с тремя крупными вентиляторами.
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Видеокарта занимает пространство более чем двух слотов расширения, судя по изображению. Нельзя исключать, что аналогичную систему охлаждения унаследует и младшая видеокарта GeForce RTX 3080.
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