Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарта Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 позирует на свежем фото

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti марки Asus уже фигурировала на шпионских снимках с закрытой презентации, но теперь ресурс VideoCardz публикует актуальное изображение товарного экземпляра GeForce RTX 3090. По сути, это один и тот же продукт с уже знакомой системой охлаждения с тремя крупными вентиляторами.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Источник изображения: VideoCardz

реклама

Видеокарта занимает пространство более чем двух слотов расширения, судя по изображению. Нельзя исключать, что аналогичную систему охлаждения унаследует и младшая видеокарта GeForce RTX 3080.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

asus видеокарты ampere geforce rtx 3090
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Видеокарта Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 позирует на свежем фото
+
Задержка Intel с освоением 7-нм технологии подрывает суперкомпьютерные амбиции США
11
Дорога в облака: Huawei рассчитывает пережить санкции в облачном сегменте
15
Новый день принёс новые рекорды для Intel Core i9-10980XE на частоте 5.97 ГГц
+
Новые логотипы Intel активно демонстрируются в рекламных роликах Tiger Lake
10
Asus утверждает, что спрос на игровые ноутбуки вырастет на 40%
12

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 56
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
41
Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
75
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
24
Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
163
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
17
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
54
Хорошие и позабытые RPG - Gothic, Risen, Drakensang: The Dark Eye и другие. Часть первая
17
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Хорошие и позабытые RPG - Venetica, Kingdoms of Amalur, Dungeon Siege и другие
10
Обзор смартфона Tecno Camon 15 Pro с выдвигающейся камерой
7

Сейчас обсуждают

Alexshanghai IntelAmdov
08:08
посмотри статистику на оверах. 1070gtx в одисее у всех больше 60кадров в FHD. так у тебя проц слабый. я 61фпс на 3770k 4700/2400 выбивал. а на 9900 было 65 при тех же настройках. только минимальный ф...
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Андрей Архипов
08:07
Как же тяжело читать твои наскальные текста.
Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
wwr222
08:05
Уж не знаю,как ты 65 кадров в Одиссее выбил,но вот так у меня. Не догоняет 5700
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
AxelDevil
08:03
Может быть и не лукавит. Мой товарищ брал 5700XT, на X570 материнку, и видеокарта стабильно сыпала бсоды раз в 1-2 часа, после принудительной установки с PCIE 4.0 на PCIE 3.0 интервал значительно увел...
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Warp'Ean PeCarius
08:01
Два года назад так же спорили о целесообразности Core i9-9900K в сравнении с Core i7-8700K. Только вот народная мудрость гласит, что если процессор покупается на годы - ядра-потоки лишними не будут. ...
Выясняем целесообразность покупки 10-ядерного Core i9-10900K – стоит ли переплата в 15 тысяч рублей +1 fps – Core i9-10900K VS Core i9-10850K VS против Core i7-10700K от экспертов Тomshardware
Артем Киселев
08:01
Я, увы, наступил. У двух карт подряд - 3870 и 6870 жизненный путь закончился отвалом чипа. С тех пор окончательно перешел к зеленым, хотя до этого из двух десятков перебывавших карт было примерно попо...
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Kasyan
08:00
Что куртка выставил цену 1400$?! На лечение куда скидывать?
Первые достоверные тесты видеокарты GeForce RTX 3090 демонстрируют её значительное превосходство над текущим флагманом RTX 2080 Ti – свыше 50% в Time Spy Extreme
Артем Киселев
07:56
Аналогично, 750Ti с WindForce проработала почти 4 года и была продана в таком же бесшумном состоянии как все эти годы и была.
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Иоанн Грозный
07:55
эту акцию именно интел мутит, готов доплачивать всем лишь бы его говно хоть как брали https://gamerdays.intel.ru
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Alexshanghai IntelAmdov
07:51
своей мамке указывай как борщ варить чудик
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем