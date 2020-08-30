На уходящей неделе традиционно объёмный материал на страницах The New York Times поднял вопрос зависимости США от корпорации Intel в вопросе создания первого в стране суперкомпьютера, способного преодолеть рубеж вычислительной производительности в один эксафлопс. Другими словами, система Aurora должна будет выполнять 1·1018 операций с плавающей запятой в секунду.

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Источник изображения: Intel

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Суперкомпьютер с таким наименованием должен был использовать ускорители вычислений Intel Ponte Vecchio, но теперь из-за задержки с освоением 7-нм технологии возможность запуска Aurora в 2021 году ставится под вопрос. Влияние проблем Intel на график создания суперкомпьютера сейчас активно обсуждается участниками проекта. Руководство Intel недавно призналось, что сроки получения 7-нм продукции на собственном конвейере компании могут сместиться на шесть или двенадцать месяцев, но в случае с Ponte Vecchio ради соблюдения графика на стороне будет выпускаться один дополнительный компонент, который ранее компания рассчитывала выпускать собственными силами.

Из уст представителей Intel всё чаще звучат заявления, что ускорители Ponte Vecchio появятся не столько в конце 2021 года, сколько в начале 2022 года. При создании суперкомпьютерной системы Aurora они будут иметь одну из важных ролей в обеспечении требуемого уровня производительности, поэтому любые задержки могут подорвать амбиции США в суперкомпьютерной гонке. Япония и Китай оживились и без этого, поэтому проблемы Intel могут только усугубить положение США. Впрочем, в части центральных процессоров все громкие суперкомпьютерные проекты последнего времени опираются на продукцию AMD, поэтому нельзя утверждать, что всё так плохо. Разве что оголтелых патриотов Америки может огорчить факт производства процессоров AMD тайваньской компанией TSMC.