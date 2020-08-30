Новый день принёс новые рекорды для Intel Core i9-10980XE на частоте 5.97 ГГц
На вызов, брошенный южнокорейским коллегой, американский энтузиаст Splave ответил достаточно быстро – рекорд GPUPI for CPU 1B для процессоров с 18 ядрами не продержался и суток. Процессор Intel Core i9-10980XE в системе американского оверклокера смог разогнаться до 5968 МГц под жидким азотом.
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Тест был пройден за 50,818 секунды, что лучше достижения южнокорейского соперника. Результат возглавил не только модельный рейтинг, но и список рекордов среди всех процессоров с восемнадцатью ядрами.
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Попутно Splave заявился на лидерство в Geekbench3 Multi Core на частоте 5950 МГц, обновив лучший результат до 107 292 баллов. Автор эксперимента использовал резервуар для жидкого азота марки 8ECC для процессоров AMD Threadripper, что не совсем обычно в контексте разгона процессоров конкурента. В основе стенда лежала материнская плата ASRock X299 OC Formula.
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