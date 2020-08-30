На странице Twitter автор с псевдонимом WalkingCat выложил видеоролики с рекламой новых ноутбуков на основе процессоров Intel Tiger Lake в исполнении всех крупнейших партнёров процессорного гиганта, хотя формальный дебют нового семейства 10-нм мобильных процессоров должен состояться только в грядущую среду.

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Источник изображения: Twitter, WalkingCat

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Зато уже сейчас динамично меняющийся видеоряд демонстрирует нам как вездесущих индийских инженеров, которые принимали участие в разработке процессоров Tiger Lake, так и технические характеристики одной из моделей: процессор четырьмя ядрами и поддержкой Hyper-Threading способен работать на частотах от 3.11 до 4.8 ГГц.

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Источник изображения: Twitter, WalkingCat

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Мелькают в роликах и все новые логотипы, подготовленные к анонсу данной платформы. Графическим решениям Xe-LP, например, отведено обозначение «Iris Xe Graphics».

Источник изображения: Twitter, WalkingCat

Появляется и эскизное изображение самих процессоров Tiger Lake, хотя именно их кристаллы сама компания открыто демонстрировала ещё несколько месяцев назад.

Источник изображения: Twitter, WalkingCat

На семейство Tiger Lake компания Intel делает серьёзную ставку в это непростое время, когда спрос на ноутбуки и не думает снижаться. Эти процессоры первыми получили самую продвинутую версию 10-нм технологии производства и встроенную графику семейства Intel Xe.