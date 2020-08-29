Агентство Jon Peddie Research опубликовало выдержки из уточнённого отчёта по рынку дискретных видеокарт во втором квартале. Как уже отмечалось, с аналогичного периода прошлого года доля NVIDIA увеличилась с 68% до 78%, а компания AMD теперь довольствуется 22%.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Участники рынка выражают озабоченность, что «досрочный подъём спроса», вызванный самоизоляцией во втором квартале, «испортит аппетит» клиентам во втором полугодии, которое традиционно является сезоном высокого спроса на видеокарты. Впрочем, пока AMD и NVIDIA рассчитывают на увеличение выручки от реализации графических процессоров в третьем квартале, поэтому потенциал роста спроса себя ещё не исчерпал.

Во втором квартале на протяжении последних десяти лет спрос на видеокарты традиционно снижался на 6% по сравнению с первым кварталом, но в этом году он вырос на 6,6%, двигаясь в разрез с объёмами продаж персональных компьютеров, которые последовательно сократились на 9%. Если рассматривать второй квартал прошлого года в качестве базы для сравнения, то объёмы продаж видеокарт выросли сразу на 36,7%. Всего за квартал было отгружено 9,5 млн видеокарт. Объёмы продаж новых ПК при этом сократились на 9,5%. По словам авторов исследования, это говорит о повышенной активности пользователей на направлении самостоятельной модернизации игровых ПК – они просто меняли устаревшие видеокарты на более новые, сохраняя существующую конфигурацию системы преимущественно нетронутой.