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Молодой китайский контрактный производитель HSMC столкнулся с экономическими трудностями

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Становится понятно, что силами одной лишь SMIC китайскую полупроводниковую отрасль после санкций США с колен не поднять, поэтому внимание к развитию конкурентов этой компании в последнее время повысилось. Как отмечает DigiTimes, основанная в 2017 году в теперь уже печально известном Ухане компания Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing (HSMC) сейчас столкнулась с нехваткой оборотных средств.

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Источник изображения: HSMC

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Тайваньские поставщики литографического оборудования и оснастки столкнулись с замедлением темпов технологического оснащения HSMC. На уровне слухов известно, что снизившаяся активность китайской компании связана с возникшими у неё финансовыми трудностями. Источники утверждают, что имеющиеся производственные мощности HSMC простаивают, а планы по расширению площадей отложены в долгий ящик. Выпуск полупроводниковых изделий подразумевает серьёзные капиталовложения, и если инвестор к ним не готов, то это ставит под угрозу само существование HSMC. Впрочем, учитывая заинтересованность китайских властей в развитии этого сектора экономики, до банкротства HSMC дело вряд ли дойдёт.

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Теги

литографическое производство полупроводники smic
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