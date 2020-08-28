Американский энтузиаст Splave не оставляет в покое флагманскую модель семейства Matisse Refresh – процессор Ryzen 9 3900XT с двенадцатью ядрами. Очередной эксперимент с использованием жидкого азота позволил поднять частоту процессора до 5775 МГц, при этом тест Cinebench R15 был пройден с результатом 4603 балла.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Использовались материнская плата ASRock X570 Taichi, память G.Skill серии Trident, термоинтерфейс Thermal Grizzly Kryonaut LHe и блок питания Enermax мощностью 1250 Вт. Полученный в Cinebench R15 результат является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.