Alphacool тоже готовит водоблок для NVIDIA Ampere
Словенская компания EK Water Blocks не осталась единственным производителем систем охлаждения, который намекнул на свою готовность к появлению новых видеокарт NVIDIA семейства Ampere. Немецкая компания Alphacool не упустила возможности напомнить о своём существовании аналогичным способом, воспользовавшись в качестве трибуны своей учётной записью в Facebook.
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Все спецификации эталонных видеокарт новой серии уже известны этому производителю водоблоков, поэтому работа над созданием профильных элементов системы жидкостного охлаждения идёт полным ходом. Более того, Alphacool будет сотрудничать и с производителями видеокарт оригинального дизайна, поэтому партнёры NVIDIA тоже не останутся без внимания. От подробных комментариев представители немецкой марки воздержались, сославшись на подписку о неразглашении.
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