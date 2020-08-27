Gigabyte намекает на возможность выхода видеокарт семейства Ampere с тремя вентиляторами
Подготовка к анонсу игровых видеокарт NVIDIA семейства Ampere на этой неделе предоставила простор для творчества штатным маркетологам партнёров этой компании. Их задачей стало прорекламировать грядущие видеокарты, не раскрыв при этом важной для NVIDIA информации, составляющей до момента анонса коммерческую тайну. Компания Gigabyte не стала себя особо утруждать, и опубликовала зацикленную анимацию с изображением трёх выстроенных в один ряд вентиляторов.
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На роторе среднего мелькает логотип AORUS, в хештегах к публикации значатся и обратный отсчёт NVIDIA, и непосредственно имя партнёра тайваньского производителя видеокарт. Стало быть, одна или несколько видеокарт марки AORUS поколения Ampere будут оснащаться системой охлаждения с тремя вентиляторами.
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