Бразильский энтузиаст Rbuass решил, что рано провожать на покой GeForce RTX 2080 Ti, а потому использовал видеокарту этой модели в попытке обновления рекорда GPUPI 1B среди одиночных видеокарт. Жидкий азот позволил поднять частоты до 2924/13600 МГц, видеокарта выполнила расчёт за 2,702 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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В модельном зачёте это соответствует второму месту, в общем зачёте среди одиночных видеокарт – четвёртому. В абсолютном рейтинге подняться выше 60-го места не удалось, но там присутствуют результаты, достигнутые связками из нескольких видеокарт, поэтому «выше головы» в этом смысле не прыгнуть. Компанию видеокарте составил центральный процессор Intel Core i9-10900K, который смог работать на частоте 5300 МГц при помощи водоблока.