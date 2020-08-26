До сих пор компания Sapphire Technology предпочитала дарить своим японским клиентам стилизованные под видеокарты USB-накопители, но стартующая с 28 августа маркетинговая кампания открывает перед покупателями видеокарт Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5600 XT марки Sapphire новые возможности.

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Источник изображения: Indiegogo

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Бесплатным приложением к видеокарте на этот раз станет компактный зарядный кабель inCharge 6, появившийся на свет благодаря краудфандинговой площадке Indiegogo.

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Источник изображения: Ask Co

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В сложенном виде такой кабель похож на брелок, он легко может разместиться на связке ключей. С одной стороны кабель увенчан штепселем USB типа A, под которым скрывается штепсель USB Type-C. С другой стороны под штепселем USB Type-C скрывается штепсель micro-USB и Lightning. В конечном итоге, такой кабель обеспечивает возможность подключения к порту USB Type-A или Type-C большинства современных мобильных устройств. Самое главное, что японскими магазинами этот кабель предлагается с логотипом AMD на корпусе.