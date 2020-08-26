Сложно судить, какое влияние на умы подрастающего поколения оказывают заголовки новостных материалов в наших блогах, но наблюдаемая тенденция может привести к тому, что молодёжь начнёт выбирать профессию «инсайдера» в качестве работы своей мечты. Один из них под учётной записью Leakbench делится очередной информацией о видеокартах NVIDIA Ampere игрового класса.

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Источник изображения: Twitter, Leakbench

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Прежде всего, он утверждает, что графические решения семейства Ampere будут в среднем на 35% быстрее своих предшественников поколения Turing. Во-вторых, упоминаются сроки выхода ближайших новинок. Первого сентября глава и основатель NVIDIA может лишь раскрыть информацию о новых игровых видеокартах. Их эталонные версии поступят в продажу не ранее 21 сентября, а видеокартам в исполнении партнёров потребуется дополнительная неделя, чтобы добраться до прилавков. Источник при этом не упускает возможности поиронизировать над уровнем энергопотребления новинок, публикуя коллаж с разъёмом питания на задней панели одной из видеокарт этой серии.