Эталонные и партнёрские видеокарты NVIDIA семейства Ampere выйдут с разницей в одну неделю
Сложно судить, какое влияние на умы подрастающего поколения оказывают заголовки новостных материалов в наших блогах, но наблюдаемая тенденция может привести к тому, что молодёжь начнёт выбирать профессию «инсайдера» в качестве работы своей мечты. Один из них под учётной записью Leakbench делится очередной информацией о видеокартах NVIDIA Ampere игрового класса.
реклама
реклама
Прежде всего, он утверждает, что графические решения семейства Ampere будут в среднем на 35% быстрее своих предшественников поколения Turing. Во-вторых, упоминаются сроки выхода ближайших новинок. Первого сентября глава и основатель NVIDIA может лишь раскрыть информацию о новых игровых видеокартах. Их эталонные версии поступят в продажу не ранее 21 сентября, а видеокартам в исполнении партнёров потребуется дополнительная неделя, чтобы добраться до прилавков. Источник при этом не упускает возможности поиронизировать над уровнем энергопотребления новинок, публикуя коллаж с разъёмом питания на задней панели одной из видеокарт этой серии.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила