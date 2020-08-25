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За четыре года Tesla рассчитывает увеличить ёмкость тяговых батарей на 50%

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В этом году Tesla совместит ежегодное собрание акционеров и мероприятие, посвящённое рассказу об инновациях в сфере создания тяговых батарей. Как сообщает Reuters, основатель компании Илон Маск (Elon Musk) уже предвосхитил основные откровения мероприятия, рассказав об увеличении плотности хранения заряда, которой он желает добиться через-три четыре года в условиях массового производства.

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По его словам, показатель можно поднять с нынешних 260 Вт‧ч/кг до 400 Вт‧ч/кг. Это позволит как увеличить запас хода электромобилей от одной подзарядки, так и снизить себестоимость моделей с ограниченным запасом хода, поскольку при их изготовлении будет требоваться меньше батарей, чем сейчас. Впрочем, пока только предстоит узнать, насколько изменится себестоимость батарей при полуторакратном увеличении плотности хранения заряда.

Panasonic, которая выпускает тяговые батареи для Tesla, ранее признавалась, что собирается увеличить их ёмкость на 20% за пять лет без существенного изменения химического состава. Цели самой Tesla в этом плане заметно амбициознее, но о пути их достижения мы сможем подробно узнать не ранее 22 сентября.

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Теги

наука и изобретения tesla panasonic электромобиль аккумуляторы
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по идее если бы был 2600к и нормальная мать , 4.7ггц должны все брать - будет что то типо хасвелла на 4.0 . Можно было не грейдиться
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garison87
13:44
Было бы круто устроить зарубу по обзорам 3600с18, а за лучший обзор - кит на отборке бидая 3600с14 и сделать его обзор😊
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Общий смысл статьи: берешь память на Х.М,Р 3000 и разгоняешь ее до 4000, разница есть. Автор, кто то в этом сомневался? Память с Х.М.Р. 3000 в 90% случаев не возьмет такие космические параметры. Не ст...
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warmuza
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Ты сейчас серьёзно предлагаешь нам поверить в эту дичь? Как будто никто из нас там не был ни разу и не знает, что в Харькове большинство не то что английского, даже украинского-то не знают.
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Haustmyrkr
13:36
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