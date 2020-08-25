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Кто сколько может: Corsair отправится за капиталом на биржу

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Если в начале века марка Corsair была известна преимущественно своими модулями памяти, то к концу текущего десятилетия она превратилась в многопрофильную компанию с миллиардным оборотом. Правда, миллиардная выручка не помогла ей избежать убытков ни в 2018, ни в 2019 году.

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Источник изображения: Corsair

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Как теперь стало известно, Corsair подала заявку на публичное размещение акций. На американской площадке Nasdaq она собирается выручить не менее $100 млн, хотя и не уточняет, в какие сроки. Следует признать, что пандемия оказала на бизнес Corsair положительное влияние. За первое полугодие она выручила $1,3 млрд, что больше всей выручки за предыдущий год. Убытков удалось избежать, а прибыль за первое полугодие составила $23,8 млн. Поставки модулей памяти по-прежнему приносят Corsair свыше 40% совокупной выручки.

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