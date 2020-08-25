Менее чем через три недели Huawei лишится доступа к новым партиям компонентов, изготовленных с использованием американских технологий. Речь теперь идёт не только о процессорах HiSilicon, но почти обо всех серийных компонентах, используемых в смартфонах марки. Как сообщает Nikkei Asian Review, сейчас Huawei в срочном порядке наращивает запасы комплектующих. Вердикт отраслевых аналитиков суров: как только эти запасы будут истощены, объёмы поставок смартфонов Huawei могут сократиться в четыре раза, но произойдёт это в следующем году, а не в этом.

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Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

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Дело дошло до того, что Huawei выкупает у поставщиков необработанные кремниевые пластины с нужными чипами, надеясь потом превратить их в готовые компоненты. Сами поставщики тоже пребывают в смятении. Во-первых, мало кто рассчитывал на скорое введение новых американских санкций, и теперь увеличить объёмы поставок продукции для Huawei в оставшееся до середины сентября время крайне сложно. Во-вторых, у многих поставщиков Huawei закупал специфические компоненты, и данный вид продукции после вступления в силу санкций просто будет никому не нужен.