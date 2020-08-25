В последние три года серверная выручка NVIDIA ежегодно увеличивалась на 53%
Миновав этап публикации квартальной отчётности, компания NVIDIA обновила свою презентацию для инвесторов. В ней уделяется внимание тенденциям последних лет, одна из которых впервые вывела серверный бизнес на первое место по размеру выручки в минувшем квартале.
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На трехлетнем интервале выручка NVIDIA в серверном сегменте ежегодно прирастала на 53%. Следует учесть, что в аннотациях к таблицам и графикам компания оперирует понятием фискального года, а сейчас NVIDIA уже преодолела экватор 2021 года в данном варианте летоисчисления. Кстати, ещё в прошлом фискальном году NVIDIA более половины всей выручки получала от реализации игровых решений, а сейчас эта доля сократилась до 43%. Важно понимать, что на выручку 2018 календарного года оказал влияние криптовалютный бум, поэтому она выбивается из тренда.
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Если рассматривать пятилетний интервал, то выручка NVIDIA на серверном направлении росла в среднем на 72% в год. Вспоминая о структуре выручки в первой половине 2015 календарного года, компания подчёркивает, что тогда на серверном направлении получала не более 7% совокупного объёма денежных средств.
Прогрессировала и норма прибыли компании. В 1999 году она превышала 30%, в 2014 году преодолела планку в 50%, а сейчас составляет уверенные «шестьдесят с плюсом».
В третьем квартале NVIDIA ожидает увеличения выручки на четверть именно в игровом сегменте, а серверный продемонстрирует прирост на считанные единицы процентов. По всей видимости, перевес по выручке в этом полугодии опять будет на стороне игрового сектора.
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