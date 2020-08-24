Присутствовавший на мероприятии Intel Architecture Day 2020 в заочной форме редактор сайта AnandTech за свою работу удостоился похвалы высшего руководства компании, поэтому пропустить материал о планах Intel по развитию компоновочных подходов мы просто не имели права. Тем более, в понедельник — Международный день репертуарной вседозволенности и читательской нетерпимости.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Модульный подход при формировании будущих продуктов Intel собирается усовершенствовать до такой степени, что отдельными чиплетами будут набираться не только функциональные блоки, но и конкретные исполнительные модули внутри них. Скажем, количество поддерживаемых каналов памяти или линий PCI Express, либо исполнительных блоков встроенной графики тоже будет определяться количеством кристаллов того или иного типа.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Процессоры будущего станут напоминать конструктор. Это повысит гибкость конфигурирования продукта под нужды различных категорий пользователей, сократит время на разработку, уменьшит удельную плотность дефектов. Такой подход не будет ограничиваться лишь преимуществами, у него найдутся и свои слабые стороны. Потребуются скоростные и при этом экономичные интерфейсы для объединения большого количества разнородных функциональных блоков, могут возникнуть трудности с отводом тепла. Важно, что Intel всё чаще стала говорить о многокристальной компоновке, хотя для неё она не была чуждой и раньше, как пытаются убедить оппонентов некоторые знатоки истории AMD. Пожалуй, из зрелых разработчиков вычислительных решений за монолитные кристаллы сейчас сильнее всего цепляется NVIDIA.