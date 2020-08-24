Нынешний подъём на фондовом рынке не похож на пузырь начала века
Как сообщает Reuters, специалисты J.P. Morgan призывают инвесторов фондового рынка зарабатывать на сложившейся «интернет-зависимости» во многих отраслях, которая была усилена пандемией и самоизоляцией. Сегмент компаний технологического сектора ещё не исчерпал свой потенциал роста, как отмечают аналитики.
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В отличие от печально известного на фондовом рынке «интернет-бума» начала нулевых годов, нынешнее ралли обеспечивается ростом выручки игроков технологического сектора. Компании способны генерировать стабильно растущие денежные потоки, их финансовая устойчивость не вызывает опасений. Вместе с компаниями, обеспечивающими функционирование сетевой и серверной инфраструктуры, в этом году растут в цене акции участников рынка интернет-торговли.
Капитализация Apple недавно перевалила за два триллиона долларов, NVIDIA смогла стать крупнейшей американской компанией, занятой разработкой процессоров, если опираться на величину капитализации. Наконец, AMD удалось обойти Intel по курсовой стоимости акций.
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