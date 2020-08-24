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Нынешний подъём на фондовом рынке не похож на пузырь начала века

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Как сообщает Reuters, специалисты J.P. Morgan призывают инвесторов фондового рынка зарабатывать на сложившейся «интернет-зависимости» во многих отраслях, которая была усилена пандемией и самоизоляцией. Сегмент компаний технологического сектора ещё не исчерпал свой потенциал роста, как отмечают аналитики.

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Источник изображения: Reuters

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В отличие от печально известного на фондовом рынке «интернет-бума» начала нулевых годов, нынешнее ралли обеспечивается ростом выручки игроков технологического сектора. Компании способны генерировать стабильно растущие денежные потоки, их финансовая устойчивость не вызывает опасений. Вместе с компаниями, обеспечивающими функционирование сетевой и серверной инфраструктуры, в этом году растут в цене акции участников рынка интернет-торговли.

Капитализация Apple недавно перевалила за два триллиона долларов, NVIDIA смогла стать крупнейшей американской компанией, занятой разработкой процессоров, если опираться на величину капитализации. Наконец, AMD удалось обойти Intel по курсовой стоимости акций.

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Haustmyrkr
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MriS
11:29
У него вроде 850 в пике.. дожжён потащить, если другое железо не особо жрущие.
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Виктор Семёнов
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Ну почему же странный, открываем характеристики, там указано : Частота рабочая от 3200 до 4100 Мгц, поэтому если установил 4100 - это ещё не разгон, это работа в штатных частотах. Вот другое дело если...
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useuseuser
11:28
Если разуть глаза, можно увидеть фразу "энергопотребление". Чукча не читатель, понятно.
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Alexshanghai IntelAmdov
11:26
что за чушь вообще? я бы никогда не стал менять проц который работает к примеру на частоте 4ггц, на такой же проц работающий на частоте 4.5ггц, даже если мой проц при этом не гонится до этих 4.5ггц. в...
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Alex TOPMAN
11:25
Да именно это и считается разгоном. Сверх возможностей всё равно ты ничего не разгонишь. ;) А где, кем и как эти пределы были заданы и насколько актуально и адекватно - это вопрос уже отдельный.
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
Alexshanghai IntelAmdov
11:23
странный вопрос если было 3200, а стало 4100 то это разгон.
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
Alex TOPMAN
11:23
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Стенли Твидл
11:22
>новый защищённый смартфон защищённый от обновлений на следующую версию андроида?
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