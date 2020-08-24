Коммерчески удачные кварталы обычно подталкивают руководителей компаний давать интервью вскоре после публикации финансовой отчётности. Глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) не стал исключением, в интервью ресурсу VentureVeat он поведал о намерениях раскрыть первого сентября некий сюрприз, связанный с видеокартами GeForce.

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Источник изображения: VentureBeat

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На вопрос интервьюера о готовности главы NVIDIA первого сентября объявить о покупке активов ARM тот просто рассмеялся, назвав подобные ожидания базирующимися на слухах. Подчеркнём, Хуан не стал опровергать интерес к покупке ARM, он просто пояснил, что не собирается делать никаких заявлений на этот счёт первого сентября.

Другое откровение в рамках интервью позволяет лучше понять личностную мотивацию основателя NVIDIA. По его словам, он каждое утро просыпается в панике, как будто бизнес основанной им компании должен через тридцать дней вылететь в трубу. С годами эта параноидальная идея не ослабла, но такое отношение к бизнесу характерно для многих руководителей в отрасли.