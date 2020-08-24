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Intel Xeon X3440 обновил модельный рекорд разгона на частоте 4903 МГц

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Популярность подержанных процессоров Xeon с известной китайской торговой площадки позволяет проявлять к ним интерес и любителям разгона. Российский энтузиаст M1rror решил испытать на прочность модель Xeon X3440 семейства Lynnfield, подвергнув её разгону с использованием системы фазового перехода. Серьёзный подход к охлаждению позволит поднять частоту процессора до 4903 МГц, что является новым рекордом в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, M1rror

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Автор эксперимента использовал материнскую плату Gigabyte GA-H55M-UD2H на основе набора логики Intel H55.

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Источник изображения: HWBot, M1rror

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Эта же материнская плата позволила оверклокеру достичь частоты 4830 МГц при использовании процессора Intel Core i7-875K того же семейства Lynnfield, но в модельном зачёте данный результат соответствует только третьей позиции.

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Теги

экстремальный разгон intel xeon lynnfield
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