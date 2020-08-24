Intel Xeon X3440 обновил модельный рекорд разгона на частоте 4903 МГц
Популярность подержанных процессоров Xeon с известной китайской торговой площадки позволяет проявлять к ним интерес и любителям разгона. Российский энтузиаст M1rror решил испытать на прочность модель Xeon X3440 семейства Lynnfield, подвергнув её разгону с использованием системы фазового перехода. Серьёзный подход к охлаждению позволит поднять частоту процессора до 4903 МГц, что является новым рекордом в модельном зачёте.
реклама
реклама
Автор эксперимента использовал материнскую плату Gigabyte GA-H55M-UD2H на основе набора логики Intel H55.
реклама
реклама
Эта же материнская плата позволила оверклокеру достичь частоты 4830 МГц при использовании процессора Intel Core i7-875K того же семейства Lynnfield, но в модельном зачёте данный результат соответствует только третьей позиции.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила