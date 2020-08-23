Процессоры AMD Rembrandt тоже получат исполнение Socket AM5
В отношении процессорных разъёмов AMD причина их смены не может вызывать сомнений – это реализация поддержки нового типа памяти и/или новой версии PCI Express. Свои обязательства по сохранению жизненного цикла Socket AM4 до 2020 года включительно AMD выполнила. В дальнейшем она уже не может гарантировать совместимость будущих процессоров с существующими материнскими платами. Вчерашняя активность по обсуждению планов AMD не затронула судьбу гибридных процессоров Rembrandt, которые появятся вслед за Cezanne, но уже в начале 2022 года.
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Как и старшие процессоры Raphael, они получат конструктивное исполнение Socket AM5 и поддержку памяти типа DDR5. В этом убеждён немецкий разработчик Patrick Schur, который отслеживает изменения в номенклатуре готовящихся к анонсу процессоров AMD по роду основной деятельности.
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Поддержка памяти типа LPDDR5 гибридными процессорами Van Gogh в этом смысле не может считаться сигналом к переходу на Socket AM5, поскольку мобильные процессоры в исполнении BGA от типа процессорного разъёма никак не зависят, они распаиваются прямо на материнскую плату ноутбука.
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