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Blackview открывает предзаказ на новый защищённый смартфон BV4900 со скидкой 34%

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Компания Blackview принимает участие в очередной распродаже на AliExpress. В рамках новой кампании производитель из Поднебесной открывает приём предварительных заказов на новый защищённый смартфон. Модель называется Blackview BV4900.



Устройство может выжить практически в любой среде. Ему не страшны ни пыль, ни вода. Работу под водой без потери производительности обеспечивает защита в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Стандарт американской армии MIL-STD-810G позволяет не беспокоиться за целостность смартфона во время падений на твёрдую поверхность. Также военный стандарт даёт возможность устройству функционировать при экстремально низких и высоких температурах.

Купить Blackview BV4900 со скидкой 34%

Blackview BV4900 представляет собой модернизированную версию других защищённых телефонов компании. По словам производителя, разработчики внесли 27 изменений во внутреннюю конструкцию аппарата. Пользователи могут даже не заметить их всех, но эти нововведения значительно повышают устойчивость смартфона к внешнему воздействию. В модели используется толстая стеклянная пластина на лицевой стороне, а для задника приберегли материал повышенной твёрдости и жёсткости.



Сердцем смартфона является чипсет Helio A22, выполненный по 12-нанометровой технологии. Он работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Ещё одной особенностью новинки является аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 5580 мА*ч. С таким аккумулятором вам не придётся носить с собой пауэрбанк. Более того за счёт поддержки USB On-The-Go сам смартфон можно использовать в качестве универсальной мобильной батареи.

С 24 по 28 августа 2020 года купить Blackview BV4900 на AliExpress можно со скидкой 34% от полной стоимости. Акционная цена смартфона составляет менее 86 долларов.



Помимо модели BV4900 в акции принимают и другие решения китайской компании. Например, флагман Blackview BV9900 Pro с тепловизором обойдётся в 400 долларов. Стоимость тонкого смартфона Blackview BV6300 Pro составляет 180 долларов. Бюджетник Blackview A80 падает в цене до 60 долларов, а за планшет Blackview Tab 8 и смарт-часы Blackview X2 с поддержкой функции измерения частоты сердечных сокращений нужно отдать 128 долларов и 30 долларов соответственно.

Ниже в таблице собрано несколько промокодов, которые позволят сэкономить от 150 рублей до 5000 рублей в зависимости от общей суммы заказа.

Сумма заказа Промокод Скидка
от 60 000 рублей AVGUSTLOVE 5000 рублей
от 36 000 рублей ALIEROZI 3000 рублей
от 18 000 рублей GALKINBIKUPIL 1500 рублей
от 12 000 рублей LETONEUHODI 1000 рублей
от 8700 рублей BEREGITESEBYA 750 рублей
от 5000 рублей POZVONIMAME 500 рублей
от 2000 рублей NEZABIVAYMASKU 150 рублей
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Shinkirou
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