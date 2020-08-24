OUKITEL C21 поступает в продажу – Helio P60, 20-Мп селфи-камера и Android 10 по цене 90 долларов
Сегодня китайская компания OUKITEL открывает международные продажи своего нового доступного смартфона. Модель называется OUKITEL C21. Стоимость новинки составляет 190 долларов. Но в честь старта продаж купить OUKITEL C21 на AliExpress можно будет со скидкой 100 долларов. При цене 90 долларов смартфон является довольно неплохим решением начального уровня.
Новинка оснащена 6,4-дюймовым дисплеем формата Full HD+ на базе матрицы LTPS с тонкими экранными рамками. Производитель утверждает, что жидкокристаллическая панель занимает примерно 93% лицевой стороны гаджета. В левом верхнем углу находится отверстие под 20-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта.
Сердцем OUKITEL C21 выступает чипсет Helio P60. Изделие выполняется в соответствии с нормами 12-нанометрового технологического процесса и работает в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена интегрированным флеш-накопителем, рассчитанным на хранение 64 ГБ данных.
Встроенный аккумулятор характеризуется ёмкостью 4000 мА*ч. Программной платформой выступает операционная система Android 10. На тыльной стороне установлена прямоугольная площадка с четырьмя объективами, вспышкой и сканером отпечатков пальцев. В камере есть три датчика изображения с разрешением 2 Мп и 16-мегапиксельный стандартный модуль.
OUKITEL C21 может работать практически во всех регионах. При этом важно помнить, что модель предлагается в двух модификациях за пределами Китая: European & Japan Edition и North & South America Edition. Нам больше интересная первая версия. В ней предусмотрена поддержка бэндов B1, B3, B7, B8, B9, B20.
Смартфон доступен в трёх цветовых вариантах: Neon Purple, Midnight Black и Ocean Blue. Во всех трёх расцветках купить OUKITEL C21 можно на AliExpress по цене 90 долларов на старте продаж. В подарок компания дарит силиконовый чехол и защитное стекло на экран. Со скидкой приобрести смартфон можно до 28 августа 2020 года. После этого стоимость будет составлять 190 долларов.
У всех желающих есть возможность получить смартфон совершенно бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше на официальном сайте компании OUKITEL. Ознакомиться с правилами проведения можно по этой ссылке.
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