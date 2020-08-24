Бюджетный смартфон Cubot C30 поступил в продажу – Helio P60, до 256 ГБ памяти, 48-Мп камера и NFC по цене от 150 долларов
Китайская компания Cubot начала мировые продажи своего нового смартфона бюджетного уровня. Новинка называется Cubot C30. Модель предлагает пользователям неплохой набор технических параметров по невысокой цене, а с 24 по 28 августа 2020 года её можно купить по скидке в честь старта продаж.
Cubot C30 оснащён 6,4-дюймовой панелью IPS с отверстием для фронтальной камеры в углу. Она имеет разрешение 32 Мп. Но главной фишкой устройства является основная камера. Она представлена четырёхмодульной системой, упакованной в квадратный блок, где также нашлось место для светодиодной вспышки. Венцом основной камеры является 48-мегапиксельный датчик изображения Samsung S5KGM1. Ему компанию составляют 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 5-мегапиксельная матрица глубины и сенсор на 2 Мп для макросъёмки.
Китайская компания сравнивает свой смартфон с Redmi Note 9. Модель компании Xiaomi имеет широкоугольный модуль на 8 Мп, макросенсор на 2 Мп и 13-мегапиксельную фронтальную камеру, чем уступает герою заметки. Стандартный модуль в каждом смартфоне характеризуется разрешением 48 Мп.
Ещё одна фишка Cubot C30 – 12-нанометровый мобильный процессор Helio P60 производства MediaTek. Изделие имеет октет ядер с пиковой частотой 2,0 ГГц. Одной из особенностей однокристальной системы является низкий уровень потребления энергии. Мобильный чип дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Для нужд пользователей предусмотрен накопитель вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Для сравнения, во всё том же Redmi Note 9 в топовой модификации предусмотрено 4 ГБ ОЗУ и внутреннее хранилище ёмкостью 128 ГБ.
Вопросами питания в новинке занимается несъёмный аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч, а программной платформой выступает операционная система Android 10. Под капотом смартфона имеется чип NFC с поддержкой технологии Google Pay. Сканер отпечатков пальцев обосновался сбоку.
В честь старта продаж с 24 по 28 августа 2020 года на AliExpress купить Cubot C30 можно будет за 150 долларов и за 180 долларов в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Правда, только первую 1000 моделей. Получить купон на скидку можно по этой ссылке. Без купона смартфон будет стоить на 20 долларов дороже в каждой конфигурации. Отметим, что Redmi Note 9 стоит на 100 долларов дороже, если мы говорим об официальных ценах.
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