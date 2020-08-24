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Бюджетный смартфон Cubot C30 поступил в продажу – Helio P60, до 256 ГБ памяти, 48-Мп камера и NFC по цене от 150 долларов

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Китайская компания Cubot начала мировые продажи своего нового смартфона бюджетного уровня. Новинка называется Cubot C30. Модель предлагает пользователям неплохой набор технических параметров по невысокой цене, а с 24 по 28 августа 2020 года её можно купить по скидке в честь старта продаж.



Cubot C30 оснащён 6,4-дюймовой панелью IPS с отверстием для фронтальной камеры в углу. Она имеет разрешение 32 Мп. Но главной фишкой устройства является основная камера. Она представлена четырёхмодульной системой, упакованной в квадратный блок, где также нашлось место для светодиодной вспышки. Венцом основной камеры является 48-мегапиксельный датчик изображения Samsung S5KGM1. Ему компанию составляют 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 5-мегапиксельная матрица глубины и сенсор на 2 Мп для макросъёмки.



Китайская компания сравнивает свой смартфон с Redmi Note 9. Модель компании Xiaomi имеет широкоугольный модуль на 8 Мп, макросенсор на 2 Мп и 13-мегапиксельную фронтальную камеру, чем уступает герою заметки. Стандартный модуль в каждом смартфоне характеризуется разрешением 48 Мп.

Ещё одна фишка Cubot C30 – 12-нанометровый мобильный процессор Helio P60 производства MediaTek. Изделие имеет октет ядер с пиковой частотой 2,0 ГГц. Одной из особенностей однокристальной системы является низкий уровень потребления энергии. Мобильный чип дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Для нужд пользователей предусмотрен накопитель вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Для сравнения, во всё том же Redmi Note 9 в топовой модификации предусмотрено 4 ГБ ОЗУ и внутреннее хранилище ёмкостью 128 ГБ.



Вопросами питания в новинке занимается несъёмный аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч, а программной платформой выступает операционная система Android 10. Под капотом смартфона имеется чип NFC с поддержкой технологии Google Pay. Сканер отпечатков пальцев обосновался сбоку.



В честь старта продаж с 24 по 28 августа 2020 года на AliExpress купить Cubot C30 можно будет за 150 долларов и за 180 долларов в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Правда, только первую 1000 моделей. Получить купон на скидку можно по этой ссылке. Без купона смартфон будет стоить на 20 долларов дороже в каждой конфигурации. Отметим, что Redmi Note 9 стоит на 100 долларов дороже, если мы говорим об официальных ценах.
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