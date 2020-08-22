Cowen: AMD будет отлично себя чувствовать даже без учёта проблем Intel
Сейчас основное внимание аналитиков привлечено к деятельности NVIDIA, которая недавно опубликовала квартальный отчёт, но представителям Cowen удалось встретиться в главой AMD Лизой Су (Lisa Su), это позволило ресурсу Seeking Alpha поделиться впечатлениями участников встречи с аудиторией.
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Эксперты Cowen подняли прогноз по курсу акций AMD с $90 до $100, сославшись на наличие у AMD чётко выстроенного плана, которому она следует, а также на тесное взаимодействие компании с ключевыми клиентами. Аналитики утверждают, что влияние неудач Intel на прогноз носит минимальное влияние, в большей степени они считают нужным подчеркнуть те инновации, которые реализованы в продуктах AMD. Компании предрекается стабильный рост выручки и нормы прибыли, а также увеличение доли рынка.
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