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Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином

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Сегодня заголовки в очередной раз будут пестрить словом «инсайдер», но это тот редкий случай, когда это себя оправдывает – владелец учётной записи GarnetSunset в Twitter опубликовал фотографию эталонной видеокарты NVIDIA семейства Ampere, которой он присвоил обозначение GeForce RTX 3090.

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Источник изображения: Twitter, GarnetSunset

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Компоновочно новинка NVIDIA повторяет те экземпляры, что уже фигурировали на первых фотографиях элементов системы охлаждения, а в качестве «масштабной линейки» выступает видеокарта GeForce RTX 2080, которая сама по себе не очень компактная, если так можно выразиться.

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Источник изображения: Twitter, GarnetSunset

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Самое главное откровение – GeForce RTX 3090 значительно шире привычных для видеокарт габаритов, а в высоту она занимает пространство трёх слотов расширения. Любопытно будет взглянуть на видеокарты этой модели в исполнении партнёров NVIDIA, ведь обычно их самые сложные по устройству системы охлаждения версии превосходят в габаритах эталонные. Источник утверждает, что такая видеокарта будет стоить $1400, но не уточняет технические характеристики. GeForce RTX 3080 он оценивает в $800, GeForce RTX 3070 – в $600, а GeForce RTX 3060 достаётся ценник не более $400.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080
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