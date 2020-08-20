Спрос на память упадёт во втором полугодии из-за санкций и дефицита компонентов
Производители памяти не перестают придумывать новые причины, способные оправдать их пессимизм в отношении рыночных перспектив второго полугодия. Сайт DigiTimes теперь сообщает, что производители микросхем памяти типа NAND и DRAM в равной степени не рассчитывают на удачное второе полугодие, поскольку опасаются влияния американских санкций на объёмы выпуска смартфонов Huawei и дефицита комплектующих для ноутбуков.
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Спрос на ноутбуки, как отмечалось, и не думает снижаться на фоне сохраняющейся самоизоляции во многих регионах планеты, не все участники экосистемы по их производству способны поставлять необходимые компоненты в должных количествах. В первом полугодии производители старались запастись микросхемами памяти, опасаясь перебоев с поставками, поэтому существующие излишки тоже не позволят производителям памяти сохранить прежние объёмы продаж в этом полугодии.
Huawei остаётся крупнейшим производителем смартфонов в мире, и если американские санкции последней волны лишат его доступа к мобильным процессорам, то и микросхемы памяти китайскому гиганту не будут требоваться в прежних количествах. Производители памяти в этом смысле пострадают по той причине, что в первом полугодии они уделяли минимум внимания мобильном сегменту рынка, сосредотачиваясь на растущем серверном. Ко второму полугодию они рассчитывали поменять приоритеты на противоположные, но теперь удар по Huawei лишит мобильный сегмент части импульса, на который производители памяти делали ставку в связи с выходом смартфонов, поддерживающих сети 5G.
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