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Финансовый директор NVIDIA прозрачно намекнула на расширение ассортимента Ampere в этом полугодии

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Если из генерального директора NVIDIA откровений о будущих продуктах на мероприятиях для инвесторов не вытащишь и клещами, то финансовый в этом отношении более податлива, как показала стенограмма их выступления на сегодняшней квартальной отчётной конференции. Именно со слов Колетт Кресс (Colette Kress) мы узнаём, что в текущем полугодии намечается экспансия игровых продуктов с архитектурой Ampere.

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Источник изображения: Ведомости

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Речь первоначально шла о динамике изменения нормы прибыли. По прогнозу NVIDIA, она должна в текущем квартале последовательно сократиться с 66 до 65,5 процентных пункта. Серверные продукты должны были оказывать на эту динамику минимальное влияние, а вот игровые – явно выраженное. Прежде всего, спрос на игровые консоли Nintendo будет снижать удельную доходность бизнеса NVIDIA, поскольку наценка на профильные компоненты для Switch ниже, чем на дискретные графические процессоры для видеокарт.

С течением времени, как добавила Колетт Кресс, норма прибыли увеличится по мере того, как продвигается экспансия архитектуры Ampere. Это говорит не только о расширении ассортимента за счёт игровых видеокарт данного поколения, но и о повышении уровня выхода годной продукции на конвейере TSMC при производстве графических процессоров семейства Ampere. Добавим, что во втором квартале спрос смещался в сторону более дорогих видеокарт, это позволило NVIDIA отметить улучшение маржинальности в игровом сегменте.

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