Глава NVIDIA вместо ответа на вопрос о покупке ARM осыпал компанию комплиментами
Четверг вступил в самую приятную фазу – «потом за пять минут долететь», поскольку первая часть дня была потрачена на разбор стенограммы с квартального мероприятия NVIDIA и увесистого отчёта по форме 10-Q. Имевшие возможность задавать вопросы на отчётном мероприятии отраслевые аналитики попробовали вытянуть из основателя NVIDIA комментарии по поводу слухов о готовности компании купить британского разработчика процессорных архитектур ARM. Британские СМИ недавно сообщили, что SoftBank хочет за активы ARM около $50 млрд, а единственным покупателем уже до конца лета может стать NVIDIA.
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Попытка оказалась напрасной, поскольку к обсуждению вопроса про ARM Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) вернулся в конце ответа на другой, более содержательный вопрос, а потому имел все основания сделать вид, что не понимает, о какой сделке идёт речь. Вместо обсуждения слухов он начал рассказывать о многолетнем сотрудничестве с ARM в разных рыночных сегментах, похвалил специалистов компании и её архитектуры. Главным достоинством последних он считает высокую энергетическую эффективность, и считает, что со временем они проявят себя даже в сегменте высокопроизводительных вычислений.
Если же опираться на сухие числа, то второй квартал текущего фискального года NVIDIA завершила почти с $11 млрд свободных средств на счетах и около $7 млрд долга. Пока компании предстоит адаптироваться к дальнейшей деятельности после покупки активов Mellanox за те самые $7 млрд, которые стали крупнейшей суммой в истории NVIDIA, потраченной на поглощения. Замахнуться на обсуждаемые британской прессой $50 млрд, в которые оценивается ARM, американский разработчик графических решений может либо в альянсе с другими инвесторами, либо в обмен на собственные акции. SoftBank небольшой пакет акций NVIDIA уже приобрёл, поэтому сейчас японского продавца больше интересуют деньги, а не акции NVIDIA.
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