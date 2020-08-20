На квартальном отчётном мероприятии глава и основатель NVIDIA вспомнил про опыт проведения майской презентации с собственной кухни, и пригласил желающих повторить его присоединиться к просмотру трансляции, намеченной на пятое октября. Про трансляцию первого сентября руководство NVIDIA тоже не забыло, но не стало вдаваться в подробности, сославшись на нежелание «испортить сюрприз».

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Источник изображения: NVIDIA

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Представленные в середине мая ускорители вычислений A100 с архитектурой Ampere успели к концу июля сформировать до четверти всей выручки NVIDIA в серверном сегменте. Эта архитектура, по словам Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), сейчас находится в самом начале своего многолетнего жизненного пути, и её он считает гигантским прорывом.

Попутно представители NVIDIA заявили, что компания уже отгрузила один миллиард графических процессоров с поддержкой CUDA. Количество разработчиков, поддерживающих CUDA, достигло двух миллионов. Первый миллион база разработчиков разменяла за десять с лишним лет, второй – менее чем за два года.