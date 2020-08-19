В этом году острые закуски Intel доставляла зрителям Hot Chips на дом
Как мы уже сообщали, в этом году организаторы Hot Chips придумали специально для Intel уровень спонсорской поддержки мероприятия, который ранее никогда не использовался – его символом стал металл родий, который в иерархии спонсоров этой конференции расположился выше платины. Само мероприятие прошло в виртуальной форме, поэтому побаловать гостей фуршетом Intel не имела возможности, но кое-кто из зарегистрированных участников получил коробки с острыми закусками, как можно судить по фотографиям очевидцев.
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К «сухому пайку» прилагалась и ёмкость с соусом, а употреблять всё это гастрономическое безобразие предлагалось во время просмотра трансляции с Hot Chips или в перерывах между сессиями. Обеденный перерыв на мероприятии тоже был предусмотрен – с той лишь разницей, что все зрители питались самостоятельно, кто где мог.
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Сложно сказать, оправдался ли расчёт Intel на усиление спонсорской поддержки Hot Chips, но и сама программа выступлений представителей компании была достаточно богатой и разнообразной, поэтому процессорный гигант заставил говорить о себе в эти дни даже без дополнительной рекламной поддержки.
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