Ожидается, что выручка NVIDIA увеличилась на 42% в годовом сравнении
Официальный квартальный отчёт NVIDIA будет опубликован завтра, а сегодня отраслевые аналитики пытаются предсказать динамику ключевых финансовых показателей компании. Ожидается, что выручка в минувшем квартале выросла на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $3,66 млрд. Доход на одну акцию должен был увеличиться на 58,9% до $1,97.
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Не всё так благополучно, по мнению экспертов, как ожидает сама NVIDIA. Если компания предсказывала достижение нормой прибыли уровня в 66%, то аналитики убеждены, что он не превысит 64,6%. Операционная прибыль должна ограничиться $1,36 млрд. За два предыдущих года NVIDIA в ста процентах случаев превосходила ожидания аналитиков по удельному доходу на акцию, прогноз по выручке оказывался ниже реального значения в 75% случаев.
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