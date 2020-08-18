Основанная в мае 2016 года, китайская компания ChangXin Memory Technologies начала производство микросхем оперативной памяти в конце прошлого года, а к середине этого нашла первых клиентов среди китайских производителей оборудования, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на Caixin.

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Источник изображения: Micron Technology

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Пока что о выходе на мировой рынок говорить рановато, но объёмы производства на мощностях ChangXin уже должны достигнуть 40 тысяч кремниевых пластин в месяц. Это соответствует примерно 4% мирового объёма рынка, так что заявка подана серьёзная. Кроме того, китайский производитель пока довольствуется 19-нм техпроцессом, тогда как мировые лидеры взяли на вооружение 14-нм техпроцесс и более тонкие. Сложно пока судить и о том, каков уровень выхода годных чипов на конвейере ChangXin, а это оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции.

В компьютеры, серверы и смартфоны такая память попадёт не так скоро, как хотелось бы китайским патриотам. Начать решено с устройств для хранения данных и бытовой электроники. Становлению ChangXin в сжатые сроки способствовало не только сотрудничество с компанией Qimonda, которая на легальных условиях поделилась документацией и технологиями, но и присутствие в штате бывшего генерального директора SMIC.