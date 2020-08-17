Пора что-то менять: большинство геймеров использует видеокарты четырёхлетней давности
Сейчас где-то в безопасной студии готовится к своему очередному выступлению Раджа Кодури (Raja Koduri), который на прошлой неделе заставил всю прогрессивную общественность обратить внимание на планы корпорации Intel. На этой неделе с квартальным отчётом выступит компания NVIDIA, и аналитики уже предвкушают довольно выразительную положительную динамику.
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В минувшем квартале у NVIDIA не было новых игровых видеокарт, которые бы подогрели интерес к её продукции, но отраслевые эксперты убеждены, что на игровом направлении компания выручила не менее $1,43 млрд. Как и планировалось, выручка на серверном направлении должны оказаться выше игровой – аналитики призывают ориентироваться на сумму около $1,62 млрд. С 2010 года NVIDIA только трижды выступила хуже ожиданий аналитиков.
Дебют игровых решений нового поколения по-разному влиял на выручку NVIDIA в разные годы. Если шокировавший всех высокими ценами Turing принёс снижение выручки на пару процентов, то победоносный Pascal в период после анонса обеспечил увеличение выручки на 59%. Ampere в этом отношении должен стать катализатором роста выручки, поскольку ему косвенно помогут графические решения AMD, заточённые в недрах новых игровых консолей Sony и Microsoft. По оценкам специалистов Bank of America Securities, основная часть парка игровых видеокарт достигла возраста четырёх лет, а потому многие любители игр захотят обновиться после появления новых аппаратных платформ в продаже.
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