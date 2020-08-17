AMD Ryzen 9 3900XT отличился двумя рекордами на частоте 5.7 ГГц
Американский энтузиаст Splave продолжает испытывать процессор AMD Ryzen 9 3900XT под жидким азотом, не ограничиваясь теми результатами, которые были получены на первом этапе его рыночного присутствия. В тесте Geekbench3 Multi Core американский оверклокер занял первое место среди всех процессоров с 12 ядрами, разогнав процессор указанной модели до 5710 МГц.
реклама
реклама
Набранные в тесте 83 018 баллов являются лучшим результатом и в модельном зачёте, и среди прочих процессоров с двенадцатью ядрами.
реклама
реклама
В тесте HWBot x265 4K на частоте 5650 МГц был получен результат 34,777 кадра в секунду, который тоже стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила