Американский энтузиаст Splave продолжает испытывать процессор AMD Ryzen 9 3900XT под жидким азотом, не ограничиваясь теми результатами, которые были получены на первом этапе его рыночного присутствия. В тесте Geekbench3 Multi Core американский оверклокер занял первое место среди всех процессоров с 12 ядрами, разогнав процессор указанной модели до 5710 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Набранные в тесте 83 018 баллов являются лучшим результатом и в модельном зачёте, и среди прочих процессоров с двенадцатью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В тесте HWBot x265 4K на частоте 5650 МГц был получен результат 34,777 кадра в секунду, который тоже стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.