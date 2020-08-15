Канал Coreteks со своей страницы в Twitter делится столь редкими в последние дни новостями о грядущих графических решениях AMD с архитектурой RDNA 2, которые должны дебютировать до конца года – предположительно, в четвёртом квартале. Многие источники указывают на октябрь в качестве возможного срока появления новинок AMD, что отчасти и объясняет временное отсутствие большого количества новостей про них.

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Источник изображения: Twitter, Coreteks

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Итак, как заявляет источник, не менее трёх графических решений с архитектурой RDNA 2 будет представлено одновременно. Два из них будут иметь суффиксы XT и XL соответственно, а третье станет особой версией одного из двух первых. Точные имена этих продуктов ещё не определены, но уже известно, что все три видеокарты будут довольствоваться воздушным охлаждением. «Особые версии» эталонных видеокарт, которые AMD обычно представляет, отличаются от ближайших аналогов повышенными частотами и некоторыми акцентами во внешнем оформлении. Судя по ранним предположениям, все три видеокарты будут основаны на графическом процессоре Navi 21.