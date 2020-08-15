В этом году нам не раз приходилось слушать от руководителей AMD, что графические решения с архитектурой RDNA 2 будут представлены в широком ассортименте, который перекроет основные ценовые сегменты. Если новости о грядущих сентябрьских премьерах NVIDIA разрывают профильный раздел нашего сайта едва ли не каждый час, то об ответных мерах AMD известно не так много. Самое интересное, что и в служебном разделе сайта AMD для партнёров свежие рекламные материалы имеют отношение вовсе не к флагманским графическим решениям, а бюджетным изделиям типа Radeon RX 5500 XT.

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Источник изображения: AMD

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Впрочем, для распространения конфиденциальной информации этот ресурс и не предназначен, поэтому повышение активности по продвижению Radeon RX 5500 XT, скорее, говорит о том, что обновление ассортимента игровых видеокарт AMD начнёт с более высоких ценовых позиций, а младшим видеокартам придётся ещё какое-то время полагаться на собственные силы.

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Источник изображения: AMD

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Рекламные баннеры приводят цитаты обозревателей, которые по итогам замеров производительности Radeon RX 5500 XT нередко приходили к выводу, что видеокарта превосходит GeForce GTX 1650 Super и GeForce GTX 1650.

Источник изображения: AMD

Основной объём рынка в натуральном выражении формируют недорогие видеокарты, поэтому в этом сегменте важно бороться за каждого покупателя. Видно, что AMD не собирается уступать позиции конкуренту.