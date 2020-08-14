Американский энтузиаст Mllrkllr88 нашёл очередную «старину для сотрясения» в виде графической платы NVIDIA GeForce GTX 1070, которую он разгонял под жидким азотом. Компанию видеокарте составил центральный процессор Intel Core i9-7980XE, но он довольствовался водоблоком, а потому работал на частотах около 4.9 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, Mllrkllr88

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В тесте GPUPI 1B частоты видеокарты достигали 2581/15208 МГц, это позволило обновить модельный рекорд с результатом 15,837 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Mllrkllr88

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В прочих тестах частоты графического процессора были чуть ниже, а память разгонялась сильнее, но итогом сессии стали семь новых модельных рекордов в популярных тестовых приложениях.

Источник изображения: HWBot

В некоторых случаях центральный процессор разгонялся до 5.0 ГГц. Эксперимент доказывает, что даже располагая видеокартой «зрелого возраста», можно прописаться на вершине модельного рейтинга HWBot.