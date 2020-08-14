Третий календарный квартал вот-вот перевалит через экватор, а оптимизм участников рынка по поводу спроса на ноутбуки и компоненты для них и не думает снижаться. Председатель правления одного из крупнейших контрактных производителей ноутбуков, компании Quanta Computer, как отмечает DigiTimes, рассчитывает на сохранение тенденции работы сотрудников из дома даже после завершения пандемии коронавируса.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Избитое выражение «новая нормальность» звучит из уст Барри Лама (Barry Lam), возглавляющего Quanta Computer. Для производителей ноутбуков и серверных компонентов подобная тенденция гарантирует стабильно высокий спрос на продукцию в долгосрочной перспективе.