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Производители ноутбуков считают, что надомная работа сохранит актуальность надолго

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Третий календарный квартал вот-вот перевалит через экватор, а оптимизм участников рынка по поводу спроса на ноутбуки и компоненты для них и не думает снижаться. Председатель правления одного из крупнейших контрактных производителей ноутбуков, компании Quanta Computer, как отмечает DigiTimes, рассчитывает на сохранение тенденции работы сотрудников из дома даже после завершения пандемии коронавируса.

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Источник изображения: AMD

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Избитое выражение «новая нормальность» звучит из уст Барри Лама (Barry Lam), возглавляющего Quanta Computer. Для производителей ноутбуков и серверных компонентов подобная тенденция гарантирует стабильно высокий спрос на продукцию в долгосрочной перспективе.

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