А нам всё равно: презентация Intel не смогла остановить падение курса акций компании
После горьких признаний руководства Intel на квартальной конференции курс акций компании снизился на 17%. Инвесторы были разочарованы заявлением представителей Intel о неспособности производителя своевременно начать поставки 7-нм изделий. Мероприятие Intel Architecture Day 2020, которое в закрытом режиме прошло несколько дней назад, но только вчера стало публичным, одной из своих целей имело рассказ об успехах компании в совершенствовании 10-нм техпроцесса.
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Раджа Кодури (Raja Koduri) заявил, что версия 10-нм технологии (SuperFin), которая применяется при производстве мобильных процессоров Tiger Lake, по своим характеристикам сопоставима с 7-нм технологией конкурентов, а прирост быстродействия транзисторов в её рамках может измеряться 20%. На инвесторов все эти заявления особого впечатления не произвели, поскольку курс акций Intel вчера продолжил снижение, и только после закрытия торгов подвергся незначительной коррекции.
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