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Все ближайшие графические новинки Intel встретились в одной таблице

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Презентации Intel с недавнего мероприятия позволили узнать много нового о планах компании в сфере выпуска дискретных графических решений, но систематизировать всю свежую информацию взялись лишь сторонние источники в лице представителей сайта 3DCenter. Все известные данные были сведены в одной таблице, содержимое которой было не без изъянов переведено автоматическими средствами с немецкого языка на английский.

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Источник изображения: 3DCenter

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В мобильном сегменте потребительского рынка, как мы знаем, ближайшей новинкой станет выход DG1 – дискретного решения с весьма скромными с точки зрения производительности возможностями, которое в большей степени является «пробой пера» после долгого перерыва. Составители таблицы убеждены, что этот продукт дебютирует уже в третьем квартале – не исключено, что в начале сентября синхронно с родственными процессорами Tiger Lake.

Вторая важная для потребительского рынка премьера Intel намечена на 2021 год. Дискретные графические решения семейства Xe-HPG порадуют любителей игр поддержкой аппаратной трассировки лучей и памяти типа GDDR6. Аппаратная конфигурация этих видеокарт не уточняется, не известен даже техпроцесс, по которому их будет изготавливать сторонний производитель.

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